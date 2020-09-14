В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшие

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.
По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, после стрельбы мужчин госпитализировали в больницу, но они от полученных огнестрельных ранений скончались.
"Устанавливаются все обстоятельства происшедшего и возможные другие причастные лица", – отметила Старчевская.
Кроме того, по данным полиции, в городе объявили план "Сирена".
А на сайте областной полиции рассказали, что по факту стрельбы открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас правоохранители делают все, чтобы задержать подозреваемого.
Напомним, не так давно в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам, подростки устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".
Кроме того, не так давно возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Был ранен мужчина – пули попали ему в живот.
Кроме того, похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.
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