Українська
$ 28
33,25
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшие

14 сентября, 09:47

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

В городе объявили план "Сирена"

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, после стрельбы мужчин госпитализировали в больницу, но они от полученных огнестрельных ранений скончались.

"Устанавливаются все обстоятельства происшедшего и возможные другие причастные лица", – отметила Старчевская.

Кроме того, по данным полиции, в городе объявили план "Сирена".

А на сайте областной полиции рассказали, что по факту стрельбы открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас правоохранители делают все, чтобы задержать подозреваемого.

Напомним, не так давно в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам, подростки устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".

Кроме того, не так давно возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Был ранен мужчина – пули попали ему в живот.

Кроме того, похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
мужчины Никополь полиция стрельба погибшие Днепропетровская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбы
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбыДнепр
В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшие
В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшиеДнепр
В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз
В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вузДнепр
В Днепре легковушка столкнулась с маршруткой: момент столкновения сняли на видео
В Днепре легковушка столкнулась с маршруткой: момент столкновения сняли на видеоДнепр
Смерть на минном поле: стали известны имена погибших бойцов ВСУ
Смерть на минном поле: стали известны имена погибших бойцов ВСУУкраина
В Днепре масштабно отметили День города: Степанов раскритиковал власти (видео)
В Днепре масштабно отметили День города: Степанов раскритиковал власти (видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять