В Днепропетровской области пылал жилой дом: спасатели обнаружили обгоревшее тело

В Днепропетровской области в частном жилом доме вспыхнул масштабный пожар, сгорел человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня, 28 ноября, в 00:45. Огонь вспыхнул в частном одноэтажном жилом доме на улице Степной в поселке Запорожское Софиевского района. Пожар спасателям удалось локализовать в 1:31, а в 6:40 его полностью ликвидировали. Огонь успел уничтожить конструкции дома и домашнее имущество внутри на общей площади 96 "квадратов".

"Во время ликвидации возгорания, внутри дома обнаружено обгоревшее тело", – сообщили в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре разгорелся пожар в одном из кафе в Индустриальном районе города. Огонь охватил 310 "квадратов" площади.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.