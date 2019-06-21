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В Днепропетровской области разоблачили гаражную нарколабораторию

21 июня, 13:14

Мужчина производил и продавал наркотики в Вольногорске

В Днепропетровской области разоблачили производство наркотиков
В Днепропетровской области разоблачили производство наркотиков. Фото: Нацполиция

В городе Вольногорск Днепропетровской области полицейские с помощью спецназовцев КОРДа и кинологов задержали организатора незаконного бизнеса: в двух квартирах и гараже мужчина устроил нарколабораторию и производил запрещенные вещества, а позже продавал их.

Во время четырех санкционированных обысков у него изъяли 18 пакетиков с метамфетамином и каннабисом, а также оборудование, при помощи которого он изготавливал и фасовал вещества. Кроме того, полицейские изъяли весы, стеклянные пробирки, колбы, респиратор, резиновые трубки, шприцы и бутылки. Все это направлено на экспертизу.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Организатору незаконного бизнеса грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Кроме того, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадонав нескольких регионах Украины.

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Тег наркотики, полиция, нарколаборатория, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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