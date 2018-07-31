В Днепропетровской области рухнул балкон, два человека в реанимации

Соседи говорят, дом пошел трещинами два года назад, но комиссию состояние дома ранее устраивало

Балкон, на котором стояли два брата, рухнул в Каменском Днепропетровской области. Оба они в реанимации. Жильцы дома уверяют – много раз жаловались, что здание трещит по швам.

Младший из пострадавших братьев несколько месяцев назад арендовал квартиру. Старший зашел к нему в гости. Рассказывают, что вышли покурить, когда под ними рухнул балкон. У обоих – серьезные травмы, говорят медики.

"У одного пациента – травма правого бедра, состояние пациента тяжелое, стабильное. У второго пациента – открытая черепно-мозговая травма, состояние пациента также стабильное, его жизни ничего не угрожает", – рассказал заведующий нейрохирургической службой больницы скорой помощи Каменского Валерий Куренной.

Соседи говорят, дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комисии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.

Новые выводы о состоянии дома после обрушения балкона комиссия должна сделать до конца недели. Тогда и примут решение, что делать дальше: переселять жильцов или ремонтировать здание.

Пострадавшие братья в больнице проведут не меньше двух недель, но на компенсацию пока рассчитывать не могут, говорят в управляющей компании – потому, что они не являются владельцами квартиры.

Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.

Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

Кроме этого, во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон. Обошлось без пострадавших, но автомобиль, который был припаркован рядом, получил повреждения.