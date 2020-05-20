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В Днепропетровской области рухнул мост с проезжающей по нему фурой (фото)

20 мая, 11:25

Татьяна Власенко

Водителя вытащили из кабины местные жители

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области рухнула одна из секций моста, когда по нему передвигалась фура.

В результате ЧП автомобиль упал в воду. Местные жители тут же ринулись к фуре, пытаясь попасть в кабину, чтобы помочь водителю грузовика. По предварительным данным, мужчина серьезно не пострадал, от госпитализации отказался, передает "Информатор".

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Как рассказали местные жители, мост был чуть ли не единственной переправой к населенным пунктам Покров и Капуловка, а о его аварийном состоянии неоднократно сообщали властям.

"Этот мост уже давно пребывал в таком состоянии – он шатался, скрипел и терял фрагменты. Мы неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало. Неделю назад тут проводили "латочный" ремонт", – рассказала жительница села Лариса.

"Сейчас проезд будет осуществляться в объезд – через Катериновку или Старозаводское", – в свою очередь добавил местный житель Александр.

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К месту вызвали полицию, ГСЧС и представителей местной власти. Детали происшествия выясняются. Прохожих не допускают к месту происшествия.

Напомним, ранее в Италии обрушилась автомобильная переправа. Это случилось в регионе Тоскана. Рухнул участок моста, который пролегал прямо над рекой.

В момент обвала на мосту были два фургона. Они упали в воду. Один водитель отделался испугом. А вот второго с травмами отправили в больницу.

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А возле Харькова ранее рухнула часть моста над железной дорогой. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Днепр мост фура Днепропетровская область

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