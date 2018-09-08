В Днепропетровской области СБУ обнаружила тайник с противотанковыми гранатометами

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Во время обыска в гараже жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1, два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различных калибров.

Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация относительно поступления изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

Кроме того, в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.