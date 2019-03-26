В Днепропетровской области сгорела постройка

К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших

Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области сгорела постройка Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a5f/567/5c9a5f567f258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a5f/567/5c9a5f567f258.jpg 2019-03-26T19:25:56+02:00 Днепр К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших

В Днепропетровской области произошел пожар в Петриковском районе – днем 26 марта сгорело хозяйственное строение в селе Гречаное. Об этом сообщили в пресс-службы областного управления ГСЧС.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 11:59 – сообщалось, что сгорело одноэтажное хозяйственное строение. Огонь на общей площади в 30 "квадратов" повредил домашнее имущество и крышу дома.

"Пожар был локализован в 12:27 и в 12:50 ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.