В Днепропетровской области сгорела постройка
К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших
В Днепропетровской области произошел пожар в Петриковском районе – днем 26 марта сгорело хозяйственное строение в селе Гречаное. Об этом сообщили в пресс-службы областного управления ГСЧС.
Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 11:59 – сообщалось, что сгорело одноэтажное хозяйственное строение. Огонь на общей площади в 30 "квадратов" повредил домашнее имущество и крышу дома.
"Пожар был локализован в 12:27 и в 12:50 ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.
Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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