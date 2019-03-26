Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области сгорела постройка

Сегодня, 19:25

К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших

Спасатели оперативно справились с огнем
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: ГСЧС
В Днепропетровской области сгорела постройка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a5f/567/5c9a5f567f258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a5f/567/5c9a5f567f258.jpg Днепр К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших

В Днепропетровской области произошел пожар в Петриковском районе – днем 26 марта сгорело хозяйственное строение в селе Гречаное. Об этом сообщили в пресс-службы областного управления ГСЧС.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 11:59 – сообщалось, что сгорело одноэтажное хозяйственное строение. Огонь на общей площади в 30 "квадратов" повредил домашнее имущество и крышу дома.

"Пожар был локализован в 12:27 и в 12:50 ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти. 

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, ГСЧС, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области сгорела постройка". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели готовятся к потопам: паводки накроют центральные регионы

Сегодня, 17:42

Спасатели говорят, что обеспечены всем необходимым, чтобы пережить весенний сезон паводков

Под Харьковом парень чуть не сгорел, спасая машину

Сегодня, 16:47

Парень попытался откатить машину подальше от горящего гаража и получил ожоги лица

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

5 типов женщин, которые независимо от времени притягивают мужчин

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Реакция Пояркова на пародию, которую снял на него "Квартал-95"

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Основания для вызова «скорой» — Супрун
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

По стопам Пугачевой: 70-летний певец готовится стать отцом - СМИ