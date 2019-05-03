В Днепропетровской области сгорела школа

Огнем повреждено старое имущество и перекрытия здания

Фото ГСЧС.

Пожар произошел на территории школы в Каменском в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре на территории средней общеобразовательной школы по улице Александра Столбы Южного района города Каменского спасатели получили 2 мая в 17:10.

На месте спасатели установили, что пожар возник на территории учебного заведения внутри одноэтажного отдельно стоящего здания бывшей мастерской, где хранились старые вещи и мебель.

Огнем повреждено старое имущество и перекрытия здания на общей площади 75 кв. м.

Пожар локализован в 17:29 и ликвидирован в 18:27.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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