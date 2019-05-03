В Днепропетровской области сгорела школа
Огнем повреждено старое имущество и перекрытия здания
Пожар произошел на территории школы в Каменском в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре на территории средней общеобразовательной школы по улице Александра Столбы Южного района города Каменского спасатели получили 2 мая в 17:10.
На месте спасатели установили, что пожар возник на территории учебного заведения внутри одноэтажного отдельно стоящего здания бывшей мастерской, где хранились старые вещи и мебель.
Огнем повреждено старое имущество и перекрытия здания на общей площади 75 кв. м.
Пожар локализован в 17:29 и ликвидирован в 18:27.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области сгорела школа". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкция Нотр-Дама может затянуться: министр назвал причину
В первую очередь работы должны быть качественными, настаивает министр культуры Франции