В Днепропетровской области собирают урожай китайских фиников

Сегодня, 20:58

Деревья экзотического фрукта хорошо приживаются и родят в регионе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В селе Елизаветовка Днепропетровской области местные жители собрали первый урожай китайских фиников. Саженцы экзотического фрукта сюда привез сельский голова. Часть он высадил на своем огороде, остальные – раздал соседям. Деревья прижились и хорошо родят, и теперь местные жители планируют посадить целый сад. Уже в ближайшем времени десяток молодых деревьев китайского финика высадят в центре села.

Как говорят в ботаническом саду Днепровского национального университета, китайской финик прекрасно приживается в местном климате. Это дерево здесь выращивают уже несколько десятилетий.

Ранее мы писали о том, что возле Новой Каховки, в Херсонской области, садоводы поселка Плодовое устроили настоящие "райские кущи" и сумели вырастить многие экзотические растения, среди которых мексиканские бананы, крымская хурма и китайские финики.

Кроме того, мы писали, что употребление фиников снижает риск инфаркта, инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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