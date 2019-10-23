В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенка

Оказалось, что двухлетний мальчик упал в овраг и не смог выбраться

На поиски ребенка были направлены сотни людей / Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области в ночь на 23 октября волонтеры, гвардейцы и полицейские на протяжении 10 часов разыскивали двухлетнего мальчика, который пропал в селе Звонецкое Солонянского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ребенка нашли в лесополосе недалеко от села. Предполагается, что мальчик упал в овраг, из которого самостоятельно выбраться не смог.

"Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию вечером 22 октября. После более 10 часов поисков на дне оврага ребенка заметил полицейский уголовного розыска. Скорее всего, мальчик упал в яму и самостоятельно выбраться не смог. Сейчас маленького Романа везут в больницу. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Для поиска ребенка был создан оперативный штаб и развернута масштабная розыскная операция, которой непосредственно на месте руководил начальник областной полиции Владимир Огурченко.

На обследование территории были направлены 50 полицейских областной и районной полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, 150 курсантов университета внутренних дел, 100 военнослужащих Нацгвардии, волонтеры и местные жители. Также были привлечены водолазы, проведена аэроразведка территории.

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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