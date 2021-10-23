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В Днепропетровской области спасатели спустили беременную с дерева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 19:39
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Почти ежедневно сотрудники ГСЧС снимают с деревьев кошек, но беременная женщина на дереве застряла впервые
Женщина оказалась на дереве и не смогла спуститься самостоятельно
Женщина оказалась на дереве и не смогла спуститься самостоятельно / Фото: Коллаж: Сегодня

На Днепропетровщине сотрудники ГСЧС спустили с дерева беременную женщину. Как она оказалась на дереве – пока неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

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Почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, который поступил спасателям, не мог не озадачить.

"Так, в городе Никополь, в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она – многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна", – говорится в сообщении.

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Спасатели спустили женщину из дерева, что же стало причиной ее действий – неизвестно.

Спасатели снимают людей отовсюду

Скоро зима и спасателям добавится работы. Очень часто людей приходится спасать в горах.

Например, ранее на одном из карпатских горнолыжных курортов в поселке Славском Львовской области на канатной дороге остановился кресельный подъемник. На нем находилось 74 человека.

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  • в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

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