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В Днепропетровской области спасли щенков, которых закопали коммунальщики: видео

19 декабря, 10:31

В колодце теплотрассы щенки пробыли четыре дня

В Кривом Роге Днепропетровской области неравнодушные горожане спасли пятерых щенят, которых по неосторожности закопали коммунальщики.

Как сообщает "Первый городской" в Facebook, на улице Содружества проходили ремонтные работы. Коммунальщики трактором случайно закопали пятерых щенков, которых мать пристроила в небольшой яме.

Малышам повезло, и они оказались в колодце теплотрасс, где провели четыре дня без матери. Собака скулила над колодцами, это привлекло внимание проходившей мимо женщины. Сначала щенков подкармливали через отверстие колодца. Потом один мужчина достал щенков, а местные сделали для них будку из подсобных материалов.

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Ранее мы писали, что в Черкассах мужчина приютил в своей машине собаку, которую бывшие хозяева бросили на произвол судьбы.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

Кроме того, ранее ученые рассказали, каких болезней поможет избежать наличие собаки в доме.

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