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В Днепропетровской области тяжело ранили 16-летнего спортсмена: стрелок задержан

3 июня, 14:53

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Стрельбу копы расследуют как «покушение на убийство»

В Днепропетровской области, где недавно девушка расстреляла прокурора, пьяный мужчина стрелял в 16-летнего подростка. Ребенок получил огнестрельные ранения головы, правого предплечья и грудной клетки.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все произошло около 22:00 2 июня в селе Елизаветовка Петриковского района. По предварительным данным, 47-летний мужчина открыл огонь из ружья по кустам. В итоге – пьяный стрелок попал в парня, который занимался спортом на берегу реки.

Полицейские уже задержали мужчину и изъяли у него ружье.

"По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство)", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Там преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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