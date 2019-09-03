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В Днепропетровской области у дилеров изъяли крупную партию наркотиков

3 сентября, 12:12

Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составила почти полмиллиона гривен

В Павлограде полицейские задержали наркоторговцев и изъяли у них опий и метадон на сумму поочти полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, изначально работники уголовного розыска задокументировали факт распространения наркотиков путем закладок двумя жителями Кривого Рога. Дилеры арендовали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина в Павлограде. 2 августа копы провели обыск и обнаружили там уже приготовленные для распространения наркотики – опий ацетилированный и метадон. На "черном рынке" изъятое стоит почти полмиллиона гривен.

Отметим, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

"По указанным факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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