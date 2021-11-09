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В Днепропетровской области ужесточают карантин: новые правила

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
9 ноября, 12:03
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Врачи в регионе работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз
В Украине вводят новые ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине вводят новые ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

С 11 ноября в Днепропетровской области ужесточают карантинные ограничения. Теперь в общественном транспорте пассажиров будут перевозить только при предъявлении COVID-документов.

Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

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Какие ограничения будут действовать в регионе?

Городам и громадам области рекомендовали перевозить пассажиров во внутриобластном, междугородном и городском транспорте только после предъявления COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Это касается и трамваев, и троллейбусов, и метро.

Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз

Как сообщили в пресс-службе, врачи в области работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз.

"Подавляющее большинство тех, кто попадает в реанимацию, не привиты. Именно поэтому предложили городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок", – подчеркнул первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

В Киеве полиция ловит нарушителей карантина.
В Киеве полиция ловит нарушителей карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Коронавирус в Украине

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 107 489 человек;
  • выздоровели – 2 537 565 человек;
  • летальных исходов – 73 390.

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