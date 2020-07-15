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В Днепропетровской области ужесточили карантин: что запретили

15 июля, 12:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

В регионе ограничили время работы кафе и ночных клубов

В Днепропетровской области из-за распространения коронавируса в Украине решили ввести ряд ограничений. Была запрещена работа развлекательных заведений в ночное время.

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Об этом сообщается на официальной странице областной государственной администрации в Facebook.

"На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00. Исключение – кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в области за время эпидемии коронавируса было подтверждено 1155 случаев заболевания. Победили инфекцию 1045 человек, 24 – скончались.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня" рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса в Украине вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков. При этом власти каждой из областей самостоятельно решают, нужно ли вводить карантин.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 55 607 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 28 131 человек, зафиксировано 1427 летальных исходов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Днепр карантин коронавирус Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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