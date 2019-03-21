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В Днепропетровской области в ДТП попали семь машин

Сегодня, 17:16

В результате аварии образовалась огромная "тянучка"

В Днепропетровской области в ДТП попали семь машин Днепр В результате аварии образовалась огромная «тянучка»

Сегодня, 21 марта, в Подгородном на улице Шоссейной за час произошло две аварии. В результате семь машин попали в ДТП и образовали огромную пробку, сообщает "Відкритий". 

Вначале авария случилась перед светофором, где столкнулись четыре автомобиля: Honda, ВАЗ, Mazda и Renault.  ДТП произошло по принципу домино, где вначале резко затормозил первый водитель, а за ним — все остальные. Водитель четвертой машины не успел затормозить и резко въехал в задний бампер впередистоящей машины.

Пострадавших не было, однако образовалась пробка, в которую попали участники следующего ДТП — Renault, ВАЗ, Honda и Mazda. Ситуация повторилась: первый автомобиль резко затормозил, в него въехал второй, последний также не успел вовремя среагировать и въехал в бампер автомобиля перед ним. Вишенкой на торте стал открывшийся на ходу борт грузовика, который ехал рядом — на проезжую часть высыпались семечки.

В результате ДТП образовалась огромная "тянучка",  заняты две полосы движения из-за первой аварии и еще полторы — на светофоре из-за  второй.

Напомним, массовое ДТП произошло в Киеве. На Чоколовском бульваре водитель Toyota Avensis пытался объехать троллейбус №21к и угодил под седельный тягач MAN и зацепил Suzuki Grand Vitara.

Ранее в патрульной полиции Киевской области сообщили о масштабной аварии, которая произошла около двух часов ночи 21 марта на 45 км автодороги Киев – Харьков. Водитель, управляя Opel Omega, не учел дорожные обстоятельства, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. Чудом ни водитель, ни пассажиры в аварии не пострадали

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег авария, ДТП, видео, автомобили

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