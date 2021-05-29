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В Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди (фото)

29 мая, 10:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жуткое ДТП произошло ночью вблизи села Могилев – на место происшествия выезжали спасатели – подробности аварии

На трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, рядом с селом Могилев, произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека.

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Полицейские устанавливают все детали происшествия. Фото: ГСЧС

Полицейские устанавливают все детали происшествия. Фото: ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение между автомобилем Toyota RAV4 и специализированным грузовым самосвалом Ford Cargo 4142D.

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Фото: ГСЧС
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Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Фото: ГСЧС

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В аварии погибли четыре человека: женщины 1997 и 1992 годов рождения, а также мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что во Львове водитель Tesla под кайфом врезалась в Porsche и скрылась с места ДТП.

Также напомним, в центре Киева таксист столкнулся с грузовиком.

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