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В Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины

2 мая, 00:20

Погибшая находилась на последнем месяце беременности

Фото: Нацполиция

В Новомосковском районе Днепропетровской области в колодце на территории частного домовладения нашли тело беременной женщины. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

По данным ведомства, о происшествии стало известно 29 апреля около 13.00. Жертвой стала 31-летняя хозяйка домовладения. Тело женщины было с явными признаками насильственной смерти. Погибшая находилась на последнем месяце беременности.

"Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – пишет отдел коммуникации.

Злоумышленнику, который заведомо знал о беременности женщины, согласно украинскому законодательству, грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас полицейские начали досудебное расследование и принимают все необходимые меры для установления обстоятельств и виновного в смерти беременной.

Напомним, в июне 2018 года в Хмельницком полицейские задержали молодого человека, который подозревается в убийстве своей беременной сожительницы. 32-летний мужчина в момент расправы над женщиной был под влиянием наркотиков.

А ранее в Ровенской области от кулаков своего сожителя погибла 32-летняя беременная женщина. По данным экспертизы, смерть наступила в результате мозговой комы, забоя головного мозга и травматического внутричерепного кровоизлияния.

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Тег убийство, женщина, тело, полиция, колодец, беременная, Днепропетровская область

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