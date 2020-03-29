В Днепропетровской области в машине нашли тело убитого полицейского

Патрульные задержали жителя Никополя Днепропетровской области по подозрению в умышленном убийстве сотрудника полиции. Тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области.

"За рулем транспортного средства находился 56-летний житель Никополя, а рядом — его 35-летний сын. Во время проверки документов и автомобиля в багажнике обнаружили полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. От огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу", – написали правоохранители.

По данному факту открыли уголовное производство, 56-летнего мужчину задержали.

Напомним, ранее в Харькове задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки, сожженное тело которой обнаружили в коллекторе.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку от озера в Кривом Роге.

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