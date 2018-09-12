В Днепропетровской области в строительном мусоре полицейские обнаружили боеприпасы

В селе Украинское Петропавловского района Днепропетровской области правоохранители в куче строительного мусора в заброшенном доме обнаружили скрытый склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"10 сентября в ходе осмотра территории нежилого дома полицейские обнаружили противотанковый гранатомет РПГ-18, 2 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, гранату УДО с жаром и 206 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.

По факту находки правоохранители открыли уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Изъятые боеприпасы направили на экспертизу, сейчас устанавливается принадлежность указанного оружия и боеприпасов.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами. Оружие было найдено в гараже жителя Новомосковска.