В Днепропетровской области в жилом доме нашли тела четырех человек
Трое взрослых и подросток погибли от отравления угарным газом
В Днепропетровской области трое взрослых и подросток отравились угарным газом. Их тела нашли в частном доме, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Трагический инцидент произошел в частном жилом доме в селе Железнодорожное Петропавловского района. Спасателям о нем стало известно 3 апреля в 17:40 мин. Когда на место прибыли работники ГСЧС, признаков пожара они не обнаружили.
Среди погибших есть ребенок 2005 года рождения. Предварительная причиной смерти спасатели называют отравление угарным газом. Все причины и обстоятельства гибели людей выясняются.
Напомним, ранее во Львовской области за одни сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.
Также мы сообщали, что в поселке Оброшино Пустомытовского района в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.
А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенка. Старшую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.
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