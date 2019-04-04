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В Днепропетровской области в жилом доме нашли тела четырех человек

Сегодня, 10:38

Трое взрослых и подросток погибли от отравления угарным газом

Фото: gx.net.ua.
Фото: gx.net.ua..
В Днепропетровской области в жилом доме нашли тела четырех человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/03f/e41/5c403fe412f81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/03f/e41/5c403fe412f81.jpg Днепр Трое взрослых и подросток погибли от отравления угарным газом

В Днепропетровской области трое взрослых и подросток отравились угарным газом. Их тела нашли в частном доме, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Трагический инцидент произошел в частном жилом доме в селе Железнодорожное Петропавловского района. Спасателям о нем стало известно 3 апреля в 17:40 мин. Когда на место прибыли работники ГСЧС, признаков пожара они не обнаружили.

Среди погибших есть ребенок 2005 года рождения. Предварительная причиной смерти спасатели называют отравление угарным газом. Все причины и обстоятельства гибели людей выясняются.

Напомним, ранее во Львовской области за одни сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.

Также мы сообщали, что в поселке Оброшино Пустомытовского района в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенкаСтаршую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.

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Тег отравление, погибшие, угарный газ, Днепропетровская область, жилой дом

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