В Днепропетровской области в жилом доме вспыхнул масштабный пожар: пострадал мужчина

В городе Апостолово в Днепропетровской области в жилом доме произошел масштабный пожар, пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре на улице Вокзальной спасателям стало известно сегодня ночью в 00:25. Как выяснилось, огонь вспыхнул на крыше одноэтажного частного жилого дома на пять владельцев. Спасателям удалось локализовать пожар в 01:35, а ликвидировали его в 2:51.

"Огнем повреждена крыша и перекрытия дома, а также домашнее имущество в одной из квартир на общей площади 200 м.кв", – рассказали в ГСЧС.

В результате пожара получил ожоги 30% тела мужчина 1975 года рождения. Его "скорая" госпитализировала в Криворожскую городскую клиническую больницу. Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Днепре во время пожара погиб ребенок и двое взрослых. По предварительной информации, в комнате загорелись вещи.

Ранее мы писали, что в Украине с начала 2018 года пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы различной степени тяжести получили 1172 граждан". Спасатели отмечают, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.



