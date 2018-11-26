В Днепропетровской области во дворе жилого дома прогремел взрыв

В поселке Андреевка Днепропетровской области во двор жилого дома бросили гранату, прогремел взрыв. Злоумышленника уже задержали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 24 ноября около часа ночи во двор забросили гранату. Как выяснилось, злоумышленник, 22-летний мужчина, таким образом хотел решить конфликт, который произошел между ним и 21-летним жителем дома.

"Во время осмотра места происшествия сотрудниками взрывотехнического управления был обнаружен и изъят спусковой рычаг и фрагменты гранаты "РГН"", – рассказывают в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

В результате взрыва никто не пострадал. За свой поступок парню придется ответить согласно ст. 296 ("Хулиганство") и ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Напомним, не так давно в Днепре мужчина ходил по улице с боеприпасами в кармане. Копам мужчина сказал, что взрывчатку он нашел и не собирался сбывать.

Кроме того, ранее в Днепре изъяли более 13 тысяч боеприпасов. Сдавать их горожане могли самостоятельно в рамках профилактических мероприятий направленных на изъятие незаконного оружия.