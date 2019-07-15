В Днепропетровской области впервые прошли Всеукраинские детские игры

Детвора перетягивала канат и стреляла





















В Днепропетровской области впервые провели всеукраинские игры "Джура" – чтобы принять в них участие, в детский центр социальной реабилитации "Перлина Придніпров’я" съехались команды из разных уголков Украины.

Участники побывали в рейд-походах, на полосе препятствий, посостязались в перетягивании каната, стрельбе, а также в интеллектуальной викторине на знание истории казачества.

"Все это является неотъемлемой частью традиционной игры. Главная цель – это военно-спортивное и национально-патриотическое воспитание украинской молодежи на основе традиций украинского казачества", – рассказали в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Нововведением этого года стал возраст участников: теперь игре могут принимать участие подростки от 15 до 17 лет. В ОГА также отметили, что к участию допускали и 11-летнюю детвору.

"На этот раз игра впервые проходила в Днепропетровской области, и мы достойно с этим справились", – сообщил глава облсовета Глеб Прыгунов.

Напомним, ранее в сквере в Соломенского района Киева сотрудники коммунальщики обустроили необычную патриотическую клумбу. Из щепы синего и желтого цвета здесь создали карту Украины размером 4,5x2,9 метров, а вокруг высадили вечнозеленые кусты можжевельника казацкого. Также композицию украсили большой надписью "Україна Єдина" в цветах национального флага.

В Соломенской РГА считают, что такое панно будет прививать патриотизм и любовь к стране, не говоря уже о том, что рядом просто можно сделать красивые фото.

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