В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: пострадал 87-летний мужчина
Пострадавшего госпитализировали в больницу
В городе Синельниково в частном жилом доме разгорелся серьезный пожар, в результате которого пострадал 87-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Информация о пожаре на горячую линию спасателей поступила вечером 10 марта. Как выяснилось, на улице Величая горел жилой одноэтажный дом. На площади в 50 "квадратов" огонь повредил домашнее имущество и крышу.
"На пожаре пострадал хозяин дома, гражданин 1932 года рождения, который ориентировочно с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Коммунальное учреждение "Синельниковская центральная районная больница" Днепропетровского областного совета", – отметили в пресс-службе ГСЧС в области.
Причины возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, недавно в Днепропетровской области на пожаре в жилом доме пострадал мужчина.
Мы также сообщали, что в Днепровском районе пылал завод пластиковых изделий на площади в 300 "квадратов".
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