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В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: пострадал 87-летний мужчина

Сегодня, 11:28

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: пострадал 87-летний мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62a/42a/5c862a42ac98f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62a/42a/5c862a42ac98f.jpg Днепр Пострадавшего госпитализировали в больницу

В городе Синельниково в частном жилом доме разгорелся серьезный пожар, в результате которого пострадал 87-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о пожаре на горячую линию спасателей поступила вечером 10 марта. Как выяснилось, на улице Величая горел жилой одноэтажный дом. На площади в 50 "квадратов" огонь повредил домашнее имущество и крышу.

"На пожаре пострадал хозяин дома, гражданин 1932 года рождения, который ориентировочно с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Коммунальное учреждение "Синельниковская центральная районная больница" Днепропетровского областного совета", – отметили в пресс-службе ГСЧС в области.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Днепропетровской области на пожаре в жилом доме пострадал мужчина.

Мы также сообщали, что в Днепровском районе пылал завод пластиковых изделий на площади в 300 "квадратов"

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Тег пожар, мужчина, ГСЧС, Днепропетровская область, Синельниково, пострадавший

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АВТОР:

Журавель Максим

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