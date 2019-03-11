В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: пострадал 87-летний мужчина

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: пострадал 87-летний мужчина Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62a/42a/5c862a42ac98f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62a/42a/5c862a42ac98f.jpg 2019-03-11T11:28:00+02:00 Днепр Пострадавшего госпитализировали в больницу

В городе Синельниково в частном жилом доме разгорелся серьезный пожар, в результате которого пострадал 87-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о пожаре на горячую линию спасателей поступила вечером 10 марта. Как выяснилось, на улице Величая горел жилой одноэтажный дом. На площади в 50 "квадратов" огонь повредил домашнее имущество и крышу.

"На пожаре пострадал хозяин дома, гражданин 1932 года рождения, который ориентировочно с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Коммунальное учреждение "Синельниковская центральная районная больница" Днепропетровского областного совета", – отметили в пресс-службе ГСЧС в области.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Днепропетровской области на пожаре в жилом доме пострадал мужчина.

Мы также сообщали, что в Днепровском районе пылал завод пластиковых изделий на площади в 300 "квадратов".

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