В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар: огонь уничтожил большой дом

Сегодня, 12:49

Огонь охватил 107 "квадратов" площади частного домовладения


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В городе Подгороднее Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар – загорелось частное домовладение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел сегодня утром, 27 ноября. Огонь разгорелся на площади 107 кв. м. В результате возгорания была повреждена крыша дома, баня, стены беседки. Кроме того, уничтожена крыша беседки и деревянная хозяйственная постройка.

"По прибытию на место пожарных, огнем была охвачена крыша дома и надворные постройки трех владельцев. В 6:55 огонь был локализован и в 07:58 ликвидирован.  Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре разгорелся пожар в одном из кафе в Индустриальном районе города. Огонь охватил 310 "квадратов" площади.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. 
пожар, дом, спасатели, ГСЧС, Днепропетровская область

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Автор:

Журавель Максим

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