В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Пламя охватило 65 «квадратов» одноэтажного дома
Под Кривым Рогом в Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар вспыхнул 3 февраля в частном одноэтажном жилом доме на улице Рората в поселке Недайвода Криворожского района. Огонь успел уничтожить домашнее имущество и повредить конструкции дома на площади 65 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали огонь.
"Во время тушения пожара внутри помещения обнаружено обгоревшее тело мужского пола. Личные данные человека устанавливаются и сейчас предполагают, что погибший, вероятно, является владельцем этого дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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