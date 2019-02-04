В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Пламя охватило 65 «квадратов» одноэтажного дома

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/749/75c/5c574975cd435.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/749/75c/5c574975cd435.jpg 2019-02-04T06:00:00+02:00 Днепр Пламя охватило 65 «квадратов» одноэтажного дома

Под Кривым Рогом в Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 3 февраля в частном одноэтажном жилом доме на улице Рората в поселке Недайвода Криворожского района. Огонь успел уничтожить домашнее имущество и повредить конструкции дома на площади 65 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали огонь.

"Во время тушения пожара внутри помещения обнаружено обгоревшее тело мужского пола. Личные данные человека устанавливаются и сейчас предполагают, что погибший, вероятно, является владельцем этого дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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