На территории области решили ввести чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение вируса

В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию. чтобы не допустить распространения коронавируса.

Решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил руководитель областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные методы контроля", - говорится в сообщении.

Руководитель ОГА добавил, что в регионе будут "жестко следить за выполнением карантинных мероприятий, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться".

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"Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти. Все – для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - сказал он.

На заседании комиссии ситуация в области, вызванная коронавирусом, была определена как чрезвычайную.

В области создали координационную группу. В нее вошли руководители Госслужбы чрезвычайных ситуаций, Нацполиции, транспортные и другие службы. Ее главой назначен заместитель главы ОГА Дмитрий Стригун.

"Будем вести постоянный контроль за ситуацией. Оперативно будем информировать население о состоянии заболеваемости коронавирусом по области", - объяснил Бондаренко.

Напомним, в Днепропетровской области обнаружили инфекцию у супругов, которые вернулись из Европы.

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