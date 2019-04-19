В Днепропетровской области за крупную взятку будут судить чиновника

У предпринимателя за оформление документов чиновник РГА вымогал 18 тысяч гривен

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Днепропетровской области одного из начальников районной администрации будут судить за вымогательство взятки в размере 18 тысяч гривен .

Как стало известно, госслужащий, который отвечал за организацию питания детей в учебных заведениях за бюджетные деньги, потребовал деньги в знак "благодарности" за составление договора о предоставлении услуг по организации питания в одной из сельских школ. Задержали начальника районной администрации во время получения взятки.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования, культуры, молодежи и спорта районной государственной администрации за получение неправомерной выгоды", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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