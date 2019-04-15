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В Днепропетровской области задержали девушку-наркодилера

Сегодня, 12:51

За продажу метамфетамина в особо крупных размерах 20-летней преступнице грозит от 6 до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Марганце правоохранители разоблачили и задержали девушку, которая продавала в городе метамфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, девушка находила клиентов через Интернет, а деньги за психотроп получала на карточку. После получения средств преступница делала по городу "закладки". Девушку задержали прямо на улице города и изъяли у нее сумку с 51 слип-пакетами метамфетамина.

По словам задержанной, таким образом она зарабатывала деньги. 13 апреля девушке объявили о подозрении за распространение наркотических веществ в особо крупных размерах.

"Согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере) ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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Тег задержание, марганец, девушка, сбыт, наркодилер, Днепропетровская область, метамфетамин

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