В Днепропетровской области задержали главаря банды: предлагал полицейскому крупную взятку

В Днепропетровской области задержали организатора преступной группировки, который пытался подкупить офицера полиции.
Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.
"К заместителю начальника отдела полиции Днепропетровщины с коррупционным предложением обратился 35-летний местный житель. Мужчина предложил 130 тысяч гривен за невмешательство полицейских в его криминальный "бизнес", - говорится в сообщении.
Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину во время передачи части обещанной суммы – 100 тысяч гривен.
Напомним, недавно на взятке поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов. Нарушитель получил через посредника 1500 долларов США от призывника за помощь в освобождении от прохождения срочной военной службы.
Кроме того, правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем отдела ГУ Службы безопасности Украины в Одесской области.
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