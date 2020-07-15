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В Днепропетровской области задержали главаря банды: предлагал полицейскому крупную взятку

15 июля, 17:38

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейскому предложили внушительную сумму за невмешательство в преступный "бизнес"

В Днепропетровской области задержали организатора преступной группировки, который пытался подкупить офицера полиции.

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Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

"К заместителю начальника отдела полиции Днепропетровщины с коррупционным предложением обратился 35-летний местный житель. Мужчина предложил 130 тысяч гривен за невмешательство полицейских в его криминальный "бизнес", - говорится в сообщении.

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину во время передачи части обещанной суммы – 100 тысяч гривен.

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Напомним, недавно на взятке поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов. Нарушитель получил через посредника 1500 долларов США от призывника за помощь в освобождении от прохождения срочной военной службы.

Кроме того, правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем отдела ГУ Службы безопасности Украины в Одесской области.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о взятках в кругах столичных чиновников:

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взятка банда задержание полиция Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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