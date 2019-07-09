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В Днепропетровской области задержали группу дерзких мошенников

9 июля, 18:25

Аферисты помогали местным жителям уклоняться от уплаты коммунальных услуг

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области полицейские разоблачили группировку, которая предлагала местным жителям "помощь" с уклонением от уплаты коммунальных услуг – за потребление электроэнергии, газа и воды.

Как рассказали в пресс-службе управления защиты экономики в Днепропетровской области, в группировку входило шесть человек: свои "услуги" они предлагали в сети, а их "клиентами" были как физические, так и юридические лица.

"Преступная схема была организована по следующим направлениям деятельности: скрытое вмешательство в работу газовых счетчиков (установление во внутреннюю конструкцию счетчиков газа магнитов) собственное производство и обслуживание приборов, с помощью которых останавливаются электрические счетчики", – сообщили в полиции.

Кроме того, они повреждали внутренние части счетчиков, чтобы устанавливать в них приборы, которые могут останавливать их работу. Также незаконно устанавливались и заменялись пломбы на счетчиках воды, газа и электроэнергии.

Всего на территории области и в других городах Украины было зарегистрировано свыше 30 фактов подобных преступлений, которые нанесли компаниям, предоставляющим коммунальные услуги, убытки в размере полутора миллиона гривен.

Напомним, ранее в США мошенник, который выдавал себя за принца, обманул инвесторов на 8 миллионов долларов. Мужчину арестовывали уже 11 раз за схемы с ненастоящей личностью.

Ранее правоохранители в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул 29-летнего жителя Днепра на 1,5 млн грн.

Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.


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Тег ЖКХ, мошенники, коммуналка, аферисты

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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