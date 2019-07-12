В Днепропетровской области задержали мужчину, который вырастил сотни кустов конопли

Дома у подозреваемого нашли три килограмма листьев дурмана

В Широковском районе Днепропетровской области полицейские обнаружили 686 кустов конопли. За незаконным огородом ухаживал 42-летний местный житель.

В областном управлении Национальной полиции рассказали, что кроме посева и ухода за дурманом, мужчина сшил и изготовлял марихуану. Во время обыска у него нашли три килограмма сорванных листьев конопли. Растение направили на экспертизу.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и "посев или выращивание снотворного мака или конопли", — сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области.

Продолжаются разбирательства.

Напомним, в Геническом районе Херсонской области в рамках операции "Мак" правоохранители разоблачили 35-летнего мужчину, который выращивал коноплю, переделывал ее и готовил к сбыту. Полицейские установили, что наркоаграрий занимался только элитными сортами конопли. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 750 тысяч гривен.

Кроме того, ранее мы писали, какие полезные и вредные свойства имеет конопля. Она может как затмить разум, так и болезнь облегчить. Например – рак, СПИД, болезнь Альцгеймера. Якобы полезное вещество? Но если речь идет о канабиноле – главном действующем веществе конопли, то полезное в нашем сознании превращается в наркотик.

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