В Днепропетровской области задержали на взятке капитана полиции

Оперуполномоченный сектора криминальной полиции требовал у бизнесмена 1000 долларов

В Днепропетровской области задержали на взятке капитана полиции 2019-03-15T15:13:00+02:00 Днепр Оперуполномоченный сектора криминальной полиции требовал у бизнесмена 1000 долларов







Правоохранителями была разоблачена преступная деятельность оперуполномоченного сектора криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области. Об этом сообщили в военной прокуратуре.

По информации ведомства, капитан полиции требовал у бизнесмена взятку 1000 долларов. За эти деньги чиновник обещал не привлекать его к ответственности за вырубку деревьев. Сразу после получения неправомерной выгоды полицейского задержали.

Ему готовят подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в Житомире чиновница систематически требовала взятки у бизнесменов. Начальница одного из отделов госпредприятия наладила механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Ранее мы писали, что украинский мэр попался на взятке в 30 тысяч долларов. Деньги чиновник требовал за решение земельного вопроса.

Напомним, в Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС. Чиновника задержали во время получения второй части взятки.

Также мы писали, что на взятке был задержан заместитель начальника Полтавского областного территориального управления Государственной судебной администрации.

Полтавский чиновник требовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Правоохранители установили, что с середины сентября 2018 года чиновник ГСУ требовал от директора фирмы деньги. Злоумышленника задержали во время получения очередного транша неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривен.

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