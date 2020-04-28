В Днепропетровской области задержали партию контрафакта почти на 100 миллионов гривен: фото и видео

Часть этих сигарет хотели переправить за границу

В Днепропетровской области, где недавно"накрыли" порностудию, сотрудники СБУ изъяли партию контрафактных сигарет почти на 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, преступники, которые организовали незаконное изготовление табака, собирались продавать товар в Украине. Часть контрафакта хотели контрабандой отправить в страны Европейского Союза.

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Держали сигареты в производственных и складских помещениях. Там правоохранители обнаружили более 12 тысяч коробов – почти 6 миллионов пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов. Общая сумма изъятого составила 97,2 миллиона гривен.

"Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправному бизнесу", – добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, как в Днепропетровской области ликвидировали мощное производство контрафактных сигарет – было изъято более 150 тонн сырья и сигарет на сумму 200 миллионов гривен.

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Также мы рассказывали, что в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

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