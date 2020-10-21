В Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием (фото)

В Днепропетровской области правоохранители задержали двух человек, которые изготавливали и сбывали на территории Украины огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, производство наладили ранее судимый житель Кривого рога и его сожительница. Они получали от поставщиков комплектующие детали, и с помощью специального самодельного оборудования изготавливали и переделывали огнестрельное оружие.

"Товар" подозреваемые сбывали через специально созданный сайт в интернете, а деньги им перечисляли на карту.

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Сообщается, что в течение 2019-2020 годов копы задокументировали 145 фактов отправлений оружия почтой в Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Во время проведения обыска по месту жительства фигурантов дела были изъяты 49 пистолетов, большое количество патронов и запасных частей к оружию, специальное оборудование, блокноты с черновыми записями, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карточки и тому подобное", – говорится в сообщении.

Задержанным уже сообщили о подозрении в преступлении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе на парковке торговали оружием.

Также напомним, не так давно в Харькове разоблачили 62-летнего пенсионера, который хранил дома и продавал оружие. Во время обыска домовладения мужчины копы нашли и изъяли огромный арсенал.

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