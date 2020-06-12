На Днепропетровщине задержаны более 10 человек, подозреваемых в сбыте наркотиков

Открыто 15 уголовных производств по фактам выращивание снотворного мака или конопли

В Днепропетровской области ежедневно патрулируют более 1,5 тысячи личного состава МВС и привлекаются военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

По словам советника министра МВД Евгения Терехова, рассмотрено около 6000 заявлений и сообщений граждан. Из них зарегистрировано 314 уголовных преступлений – 115 тяжких и особо тяжких, в том числе 5 грабежей, 107 краж и 20 мошенничеств.

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"Для пресечения наркопреступлений задействован весь оперативный состав полиции. В течение двух дней задокументировано 51 факт незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов сбыта.

Открыто 15 уголовных производств по фактам выращивания снотворного мака или конопли, изъято более 1100 кустов наркосодержащих растений", – рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

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За два дня полицейские Днепропетровской области раскрыли 9 преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием. Изъято 718 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, из них: 1 автомат, 2 гранаты, 715 патронов.

Полицейские разыскали 7 человек, которые скрывались от органов следствия и суда. Составлен более тысячи административных протоколов.

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"Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Сегодня профессионально разобрали много ситуаций и конкретных схем. Наша философия – "отжимать" организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно", – заявил ранее глава МВС Арсен Аваков.

Видео: mvs.gov.ua

Ранее мы сообщали о том, как и откуда в нашу страну попадают наркотики.

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