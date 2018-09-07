В Днепропетровской области заработала бесплатная школа робототехники с 3D-принтером и ноутбуками

Учиться здесь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет

В Каменском Днепропетровской области заработала бесплатная школа, где детвора сможет осваивать премудрости робототехники. Учиться здесь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

"В школах установлен 3D-принтер, ноутбуки и другое оборудование. Есть все, чтобы дети смогли изучать робототехнику и современные технологии", — рассказал губернатор области Валентин Резниченко.

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В ближайшее время подобные школы откроются также в Покрове, Павлограде, Желтых Водах, Першотравенске, Никополе и Днепре.

Напомним, уже в нынешнем учебном году школьники смогут учиться в классах, оборудованных по-новому: Минздрав разработал новый санитарный регламент, который после его обсуждения общественностью должен заменить действующий, принятый еще в 2001 году. Главные новшества документа учитывают как технический прогресс (в частности узаконено пользование интернетом), так и евронормы толерантности, позволяющие детям с инвалидностью чувствовать себя комфортно среди сверстников. Родители и педагоги поддерживают новшества, но говорят, что их внедрение может затормозиться из-за финансовых трудностей.

Также мы писали, что в Одессе 500 детей пошли в новую школу. По словам мэра, это первая школа в городе, построенная с нуля за годы независимости.