В Днепропетровской области женщина провалилась в дыру на мосте

В Каменском Днепропетровской области женщина упала с 11-метрового моста. Она провалилась в дырку на переправе и получила многочисленные травмы. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

"Вот эта высота, с которой моя невестка упала. Она упала вот на эту кучу мусора. А вот рядом бетонная плита. Вот этот мусор и спас ее, благодаря ему она осталась жива", – рассказал свекор пострадавшей Валерий Галимонов.

Как выяснилось, в ту ночь Валерий Александрович был за рулем – вез родных домой.

"Впереди я увидел аварийные знаки, уже две машины на этом месте делали колеса, я стал третьим", – рассказывает Валерий Галимонов.

Мужчина пошел выяснить у водителей, что произошло на дороге. Выйти из автомобиля решила и его невестка. В это время и случилась беда. В темноте женщина не увидела дыру на мосте и, случайно сделав туда шаг, полетела в пропасть. Сейчас 41-летняя Наталья с многочисленными травмами – в больнице.

"Все болит, спина болит, поворотиться не могу. Колют обезболивающие, противовоспалительные", – рассказывает Наталья.

У женщины – четыре перелома, ушиб грудной клетки, полости живота, тяжелое сотрясение головного мозга. Сейчас врачи готовят ее к операции, которую проведут в Днепре.

"После консультации в больнице Мечникова, решено перевезти ее в понедельник туда для дальнейшего лечения. Сейчас проходит обследование", – сообщил и.о. заведующего отделением политравмы больницы скорой медицинской помощи Роман Евдокимов.

Между тем, деформационный шов на мосту уже починили. В мэрии оправдываются: место, где провалилась женщина, не предусмотрено для пешеходов. А вот открытые разрывы там, дескать, предусмотрены.

"Там есть технологический прорыв, между левой и правой стороной. Он нужен, чтоб мост мог "дышать", а не просто жестко быть завязанным на опорах. Дополнительно заказываю также работы, чтоб провести инвентаризацию ливневок, всего, что находится на мосту, технических, технологических проемов", – рассказал заместитель городского головы Каменского Александр Чернышов.

Своей вины в случившемся чиновники не видят. Однако, пострадавшей обещают оказать помощь -10 тысяч гривен.

Напомним, не так давно в Ивано-Франковской области четырехлетний ребенок упал с моста через реку Сивку вместе с поврежденными перилами. А в Киевской области обрушился мост, повредив газопровод.

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