Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепропетровской области женщина застряла в оконной решетке: ее доставали спасатели (фото)

4 января, 11:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местная жительница не смогла выбраться самостоятельно

В городе Покров Днепропетровской области женщина попала в "ловушку" в собственной квартире. Она застряла ногой между металлических прутьев оконной решетки.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, несчастный случай произошел на улице Центральной. Там в квартире на первом этаже жилого дома женщина 1977 года рождения застряла в оконной решетке.

Реклама

Чтобы освободить хозяйку, спасателям пришлось разрезать железные пруться гидравлическими ножницами.

В тренде
ВСУ хорошо покрошили оккупантов: стали известны потери боевиков за 2020 год

При этом пока не известно, зачем она туда забралась.

Напомним, ранее в Ровно пожилая женщина пыталась пробраться на закрытое на карантин городское кладбище. Это ей не удалось, и бабушка застряла прямо на заборе.

Также мы писали, как в Одесской области пьяный водитель застрял на железнодорожных путях.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели решетка Днепропетровская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Новогоднее обращение Зеленского: полное видеоПолитика
Под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сына
Под Днепром молодая мать избила до смерти трехлетнего сынаДнепр
Под Днепром задержали депутата: он был лидером вооруженной банды, нападавшей на фермеров
Под Днепром задержали депутата: он был лидером вооруженной банды, нападавшей на фермеровДнепр
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: полный текст
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: полный текстПолитика
Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео
Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять