В Днепропетровской области женщина застряла в оконной решетке: ее доставали спасатели (фото)

В городе Покров Днепропетровской области женщина попала в "ловушку" в собственной квартире. Она застряла ногой между металлических прутьев оконной решетки.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, несчастный случай произошел на улице Центральной. Там в квартире на первом этаже жилого дома женщина 1977 года рождения застряла в оконной решетке.

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Чтобы освободить хозяйку, спасателям пришлось разрезать железные пруться гидравлическими ножницами.

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При этом пока не известно, зачем она туда забралась.

Напомним, ранее в Ровно пожилая женщина пыталась пробраться на закрытое на карантин городское кладбище. Это ей не удалось, и бабушка застряла прямо на заборе.

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