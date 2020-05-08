В Днепровском апелляционном суде зафиксировали вспышку коронавируса

В Днепровском апелляционном суде коронавирусную инфекцию нашли у четырех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Днепровском апелляционном суде, председателем суда было направлено обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса COVID-19", – говорится в сообщении.

Как заявила председатель Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач: "Сейчас важно обезопасить не только судей и работников аппарата суда, но и самих посетителей".

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По ее словам, с начала карантина были приняты организационные меры по сокращению посещения здания суда гражданами, установлен особый режим работы. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме, так как "не может быть ограничено конституционное право человека на судебную защиту".

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордную смертность от коронавируса за последние сутки.

В свою очередь мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк распорядился обнародовать в социальных сетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть больные COVID-19.

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О том, как украинцы относятся к продлению карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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