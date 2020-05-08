В Днепровском апелляционном суде зафиксировали вспышку коронавируса

В Днепровском апелляционном суде коронавирусную инфекцию нашли у четырех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Днепровском апелляционном суде, председателем суда было направлено обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса COVID-19", – говорится в сообщении.
Как заявила председатель Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач: "Сейчас важно обезопасить не только судей и работников аппарата суда, но и самих посетителей".
По ее словам, с начала карантина были приняты организационные меры по сокращению посещения здания суда гражданами, установлен особый режим работы. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме, так как "не может быть ограничено конституционное право человека на судебную защиту".
Как сообщал сайт "Сегодня", ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордную смертность от коронавируса за последние сутки.
В свою очередь мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк распорядился обнародовать в социальных сетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть больные COVID-19.
О том, как украинцы относятся к продлению карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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