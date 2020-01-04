В дом жительницы Днепра залезла змея: фото

Фото: ГСЧС

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В Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. На помощь женщине приехали спасатели.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что инцидент произошел 3 января на улице Большая Диивская Новокодацкого района. В 15:30 к спасателям позвонила женщина и сообщила, что в одной из комнат дома нашла пресмыкающееся.

На помощь днепрянке отправили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом.

Фото: ГСЧС

"К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Киеве во время прогулки по лесу в районе ДВРЗ киевляне обнаружили змей.

Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Тем временем новые находки палеонтологов в Южной Америке указывают на то, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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