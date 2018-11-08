В городскую казну Днепра вернут 12 млн гривен

Сегодня, 21:13

Два общества с ограниченной ответственностью использовали земельные участки в областном центре без необходимых на то документов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре прокуратура помогла вернуть в городскую казну почти 12 млн грн. Ранее горсовет обратился в Днепропетровскую местную прокуратуру, а та, в свою очередь, в суд с исковыми заявлениями, в которых потребовала взыскать убытки с двух обществ с ограниченной ответственностью. Они использовали земельные участки в областном центре без необходимых на то документов.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что эти компании, в собственности которых находятся объекты недвижимости в Днепре, не оформили должным образом право пользования земельными участками под этими объектами и не платили арендную плату за землю.

"В результате чего за последние три года местным бюджетом недополучено почти 12 млн грн", — сообщили в ведомстве.

Суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил, так что эти деньги в ближайшее время пополнят городской бюджет.

Ранее в Днепропетровской области вынесли приговор крупным чиновникам. На скамье подсудимых оказались завотделом землевладения и заместитель мэра.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Днепропетровской области задержали главного инспектора одного из отделов областной фискальной службы за неправильно оформленный на таможне товар.

Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области чиновники ремонтировали дороги "на бумаге" – в 2016 и 2017 годах они завышали показатели выполненных работ по дорожному строительству и ремонту.
деньги, бюджет, коррупция, убытки, растрата, растраты, горсовет

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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