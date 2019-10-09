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В Каменском домашнего козлика спасли из ловушки: появилось видео

9 октября, 12:38

Животное обмотали веревкой и вытащили из двухметровой ямы

В Каменском Днепропетровской области спасатели провели целую спецоперацию, чтобы вытащить домашнего козла из ловушки.

Рогатый по прозвищу Маркиз провалился в старый погреб и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели ГСЧС, которые пришли на помощь, обмотали козла веревкой и вытащили его из двухметровой ямы. Маркиза вернули хозяевам живым здоровым.

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Напомним, недавно в Черкасской области из заброшенного колодца вытащили ротвейлера. Пес неделю просидел в яме, пока жители Смелы не обратили внимание на его скулеж. Оказалось, что ротвейлера зовут Афоня, и семья его хозяев все это время искала своего любимца.

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Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

А во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

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