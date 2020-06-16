Легковушка протаранила маршрутку и сделала "полусальто": видео столкновения

В Каменском Днепропетровской области, где произошло жуткое ДТП, автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку и перевернулся на крышу. Момент аварии зафиксировали камеры dnepronet.

ДТП произошло на углу проспектов Антошкина и Свободы. На видео видно, как маршрутка притормозила, подъезжая к перекрестку, где уже стояли остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили. В этот момент автомобиль Geely сзади протаранил общественный транспорт.

В результате удара легковой автомобиль перевернулся на крышу. В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. По первоначальной информации от полиции, на момент аварии автобус был без пассажиров. Водителя Geely доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации.

Причины аварии выясняют сотрудники Нацполиции. По данному факту открыли уголовное производство.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись.

Кроме того, не так давно во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

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