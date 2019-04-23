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В Каменском маршрутка чуть не раздавила пешеходов

Сегодня, 17:46

У микроавтобуса на ходу отказали тормоза


В Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Все обстоятельство и причины инцидента – узнавали журналисты "Сегодня".

"Бешеную" маршрутку зафиксировали камеры наружного наблюдения. Смерти избежали минимум пятеро пешеходов, ведь зеленый микроавтобус летел прямо на них. Как выяснилось, у него отказали тормоза. Даже по видео можно увидеть, как водителю сложно удержать неуправляемую машину – ее бросает из стороны в сторону.

Когда маршрутка пролетела буквально в сантиметре от пешеходов, ошеломленные люди как окаменели. Но автомобиль водителю таки удалось укротить. Все остались живы: и пешеходы, и водитель, и его пассажиры.

Кроме того, сегодня В Днепропетровской области утром 23 апреля на трассе в Петриковском районе произошло серьезное ДТП – столкнулись две фуры и маршрутный Mercedes Sprinter. На месте аварии пострадавшего 29-летнего водителя осмотрели медики и госпитализировали его в Каменскую городскую больницу. 

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Также мы писали об аварии недалеко от Днепра, когда на месте происшествия погибла пожилая женщина.

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Тег маршрутка, пешеходы, Днепропетровская область, тормоза, каменское

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