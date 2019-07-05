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В Каменском обстреляли из автомата дом начальника полиции

5 июля, 12:43

Следователи собрали на месте происшествия около тридцати гильз

Фото: Событие
Фото: Событие.

В Каменском Днепропетровской области неизвестные обстреляли из автомата ворота дома начальника Южного отделения полиции Дмитрия Сидорчука.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля на поселке Строителей, сообщает Событие.

По предварительной информации, на месте происшествия обнаружены около 30-ти гильз от патронов 5, 45 мм.

По данным УНН, в результате выстрелов повреждены кроме ворот окна и двери дома. Супруги, которые на момент обстрела находились в доме, не пострадали.

Как сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского ОП Елена Тимченко, по факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 Ст. 347 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительных органов). Поиск злоумышленников продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киеве иностранцы устроили стрельбу в кафе на Оболони.


Также мы сообщали, что в Вышгороде под Киевом местный житель устроил стрельбу во время съемок телепрограммы.

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Тег начальник, полиция, стрельба, обстрел, автомат, каменское

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