Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Каменском подстрелили экс-кандидата в мэры: опубликовано видео

Сегодня, 10:11

Пострадали также случайные прохожие

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Евгения Найду.
 
Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу около 16.30.
 
По предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины выстрелы. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован.
 
Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих – мужчина и женщина, которым на месте была оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.


Местное издание "Событие" сообщило, что стреляли в общественного активиста Е.Найду.
 
По данным очевидцев, из Lanos вышел мужчина в маске и дважды выстрелил в Найду из обреза, после чего скрылся с места преступления на авто.
 
Активист был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, его оперируют.
 
Найда является председателем общественной организации "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Как сообщалось, две группы активистов устроили "разборки" со стрельбой возле пункта весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу.

В Полтаве трое мужчин средь бела дня устроили на улице драку со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег покушение, стрельба, активист, каменское

Вы сейчас просматриваете новость " В Каменском подстрелили экс-кандидата в мэры: опубликовано видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области подросток открыл стрельбу

18 апреля, 20:28

Инцидент произошел из-за нарушений правил на дороге

Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата горсовета в Ровенской области

18 апреля, 19:55

На тот момент в спальне находился депутат с женой, а в другой комнате – дочь с ребенком

Ночная атака в Одессе: стали известны подробности нападения

18 апреля, 12:57

Несколько десятков неизвестных ворвались на пункт весового контроля Укртрансбезопасности

В Харькове мужчина открыл стрельбу в торговом центре

18 апреля, 10:38

Стрелок представился адвокатом из Херсонской области

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Ученые назвали продукт, спасающий от онкологии

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Мать Кокориных показала видео из кафе перед ударом стулом Пака

Самые актуальные образы для городских модниц

Распродажа остатков со склада. Кроссовки puma BMW

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

В Украине хотят расконсервировать еще один аэропорт

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак