В Каменском подстрелили экс-кандидата в мэры: опубликовано видео

Пострадали также случайные прохожие

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Евгения Найду.



Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу около 16.30.



По предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины выстрелы. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован.



Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих – мужчина и женщина, которым на месте была оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.



Местное издание "Событие" сообщило, что стреляли в общественного активиста Е.Найду.



По данным очевидцев, из Lanos вышел мужчина в маске и дважды выстрелил в Найду из обреза, после чего скрылся с места преступления на авто.



Активист был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, его оперируют.



Найда является председателем общественной организации "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Как сообщалось, две группы активистов устроили "разборки" со стрельбой возле пункта весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу.

В Полтаве трое мужчин средь бела дня устроили на улице драку со стрельбой.

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