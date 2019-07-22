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В Каменском полицейские спасли жизнь школьницы

22 июля, 16:05

Вместо того, чтобы поехать к бабушке, девочка едва не совершила самоубийство

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Каменском полицейские разыскали и спасли 14-летнюю девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось 21 июля около 20:00. О случившемся на линию "102" сообщила 35-летняя мама школьницы. Она заявила, что в этот же день ее дочь поехала к бабушке.

На автовокзале в 14:00 она села на автобус, однако до места назначения так и не добралась, а на телефоне не отвечала. Полицейские в ходе розыскных действий опросили знакомых и друзей девочки, которые сообщили, что школьница собирается совершить самоубийство.

"Уже через полчаса полицейские Каменского обнаружили без сознания девушку в заброшенном здании. Действовать нужно было быстро, ведь малейшее промедление могло привести к беде", – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Также копы добавили, что они "отнесли девушку в машину и отвезли в больницу".

"В настоящее время она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Напомним, не так давно в Одесской области после пяти дней поисков нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Подозреваемого в убийстве девочки уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


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Тег полиция, самоубийство, школьница, девочка, Днепропетровская область, каменское

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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